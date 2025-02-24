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20:45, 24 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ признали противоречия между военными и гражданскими на Украине

Спикер ВСУ Саранцев: На Украине существует раскол между военными и гражданскими
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине существует раскол между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданскими. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в интервью «Укринформ».

«Сейчас наблюдается такая тенденция — гражданское общество пытается оградить себя от военной среды. Хотя народ и армия едины всегда были и всегда говорили, что армия — это срез общества», — подчеркнул спикер ВСУ.

Саранцев признал противоречия между военными и гражданскими на Украине и назвал их «неприятным» процессом. По его словам, ВСУ и образовательные учреждения Украины должны вести разъяснительную работу с обучающимися.

Ранее Саранцев назвал унижение военкомов школьниками в Киеве симптомом серьезной проблемы. По его мнению, подобные сценки показывают «кризис понимания», кто является врагом для Украины.

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