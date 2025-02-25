19-летняя россиянка отдала мошенникам полученные за смерть отца на СВО миллионы

Жительница Петербурга отдала мошенникам полученные за смерть отца на СВО 2 млн

Жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам два миллиона рублей, которые получила за смерть отца на специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, 19-летняя россиянка обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что некие лица, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка, выманили у нее обманным путем денежные средства.

Девушка пояснила оперативникам, что наличные у нее забрал курьер доставки с небольшой бородой. По факту происшествия начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что на участника спецоперации из Волгограда мошенники оформили микрозаймы, пока он находился на фронте.

Россиянин уже обратился в суд, чтобы признать заключенный от его имени договор недействительным.