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17:50, 20 февраля 2025Россия

Российский участник СВО находился на фронте и узнал об оформленном на него микрозайме

На бойца СВО из Волгограда мошенники оформили микрозаймы, пока он был на фронте
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине находился на фронте и узнал о взятом на его имя микрозайме. По решению суда оформленный на российского бойца заем аннулировали, пишут «Аргументы и факты».

Как следует из материалов дела, с сентября 2022-го по ноябрь 2024 года россиянин находится на передовой. Тем временем, в июле 2023 года на него оформили микрозайм на сумму 7,7 тысяч рублей под 0,8 процентов в сутки, что в годовом исчислении превышает 292 процента. Согласно оформленному договору, вернуть деньги нужно было до 11 августа того же года. Сам военнослужащий узнал об этом только спустя месяц.

Россиянин обратился в суд, чтобы признать заключенный от его имени договор недействительным. Как выяснилось, личный кабинет на портале «Госуслуг» бойца был взломан. Оформление микрозайма на него происходило дистанционно — мошенники использовали электронную подпись заемщика, что подтверждается представленной в суд светокопией индивидуальных условий сделки.

Суд постановил, что договор был заключен с нарушением требований федерального законодательства и удовлетворил иск участника СВО.

Ранее на военнослужащего СВО из Омской области оформили шесть микрозаймов. Перед этим он потерял sim-карту.

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