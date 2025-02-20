Российский участник СВО находился на фронте и узнал об оформленном на него микрозайме

На бойца СВО из Волгограда мошенники оформили микрозаймы, пока он был на фронте

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине находился на фронте и узнал о взятом на его имя микрозайме. По решению суда оформленный на российского бойца заем аннулировали, пишут «Аргументы и факты».

Как следует из материалов дела, с сентября 2022-го по ноябрь 2024 года россиянин находится на передовой. Тем временем, в июле 2023 года на него оформили микрозайм на сумму 7,7 тысяч рублей под 0,8 процентов в сутки, что в годовом исчислении превышает 292 процента. Согласно оформленному договору, вернуть деньги нужно было до 11 августа того же года. Сам военнослужащий узнал об этом только спустя месяц.

Россиянин обратился в суд, чтобы признать заключенный от его имени договор недействительным. Как выяснилось, личный кабинет на портале «Госуслуг» бойца был взломан. Оформление микрозайма на него происходило дистанционно — мошенники использовали электронную подпись заемщика, что подтверждается представленной в суд светокопией индивидуальных условий сделки.

Суд постановил, что договор был заключен с нарушением требований федерального законодательства и удовлетворил иск участника СВО.

Ранее на военнослужащего СВО из Омской области оформили шесть микрозаймов. Перед этим он потерял sim-карту.