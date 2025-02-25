Американскую активистку уличили в интригах ради рождения «ракетных детишек» от Маска

Активистку Эшли Сент-Клер уличили в давнем плане родить от Илона Маска

Сторонница Трампа и блогер уличила американскую консервативную активистку Эшли Сент-Клер в интригах с целью родить от Илона Маска детей. Об этом пишет Daily Mail.

15 февраля Эшли Сент-Клер объявила на своей странице в соцсети X, что пять месяцев назад родила ребенка, отцом которого стал миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск. По ее словам, она не хотела рассказывать о рождении сына раньше, чтобы защитить новорожденного от лишнего внимания. После этого анонса последовал еще ряд сообщений от Сент-Клер, в которых она требовала от Маска признать отцовство и передать ей полную опеку над их общим сыном.

В ответ на шаги Сент-Клер консервативный блогер Изабелла Муди поделилась скриншотами переписки с Сент-Клер от мая 2023 года. По словам Муди, ее знакомая некоторое время плела интриги с целью соблазнить Маска и вынашивала давний план родить от него ребенка. В переписке Сент-Клер сообщает, что миллиардер подписался на нее (вероятно, в соцсети X — прим. «Ленты.ру») и ей нужны «ракетные детишки Илона». Еще в одном фрагменте переписки Сент-Клер просит приятельницу придумать подпись к фотографии, которая могла бы привлечь внимание миллиардера.

Муди осудила поведение Сент-Клер в нескольких твитах: «Ее не волнует "личная жизнь". По ее собственному признанию, она планировала соблазнить его, а теперь сливает его сообщения»; «Как сказала ниже Лора Лумер, мы должны ОСУЖДАТЬ НЕРАЗБОРЧИВЫХ в связях ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬНИЦ!»; «Эшли Сент-Клер использует своего пятимесячного РЕБЕНКА для эмоционального шантажа, чтобы попытаться контролировать Илона Маска. Я надеюсь, что он не уступит ей ни на дюйм».

Ранее подруга Сент-Клер Эмма-Джо Моррис сообщила, что молодая мать пыталась обратиться к Маску, как только узнала об интересе таблоидов к их ребенку. Миллиардер дал ей понять, что не станет ее защищать.