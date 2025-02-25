Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:03, 25 февраля 2025Из жизни

Американскую активистку уличили в интригах ради рождения «ракетных детишек» от Маска

Активистку Эшли Сент-Клер уличили в давнем плане родить от Илона Маска
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @stclairashley

Сторонница Трампа и блогер уличила американскую консервативную активистку Эшли Сент-Клер в интригах с целью родить от Илона Маска детей. Об этом пишет Daily Mail.

15 февраля Эшли Сент-Клер объявила на своей странице в соцсети X, что пять месяцев назад родила ребенка, отцом которого стал миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск. По ее словам, она не хотела рассказывать о рождении сына раньше, чтобы защитить новорожденного от лишнего внимания. После этого анонса последовал еще ряд сообщений от Сент-Клер, в которых она требовала от Маска признать отцовство и передать ей полную опеку над их общим сыном.

В ответ на шаги Сент-Клер консервативный блогер Изабелла Муди поделилась скриншотами переписки с Сент-Клер от мая 2023 года. По словам Муди, ее знакомая некоторое время плела интриги с целью соблазнить Маска и вынашивала давний план родить от него ребенка. В переписке Сент-Клер сообщает, что миллиардер подписался на нее (вероятно, в соцсети X — прим. «Ленты.ру») и ей нужны «ракетные детишки Илона». Еще в одном фрагменте переписки Сент-Клер просит приятельницу придумать подпись к фотографии, которая могла бы привлечь внимание миллиардера.

Муди осудила поведение Сент-Клер в нескольких твитах: «Ее не волнует "личная жизнь". По ее собственному признанию, она планировала соблазнить его, а теперь сливает его сообщения»; «Как сказала ниже Лора Лумер, мы должны ОСУЖДАТЬ НЕРАЗБОРЧИВЫХ в связях ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬНИЦ!»; «Эшли Сент-Клер использует своего пятимесячного РЕБЕНКА для эмоционального шантажа, чтобы попытаться контролировать Илона Маска. Я надеюсь, что он не уступит ей ни на дюйм».

Материалы по теме:
«Иногда я сама не верю, что это было правдой» Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
26 сентября 2019
«Я была в шоке, когда меня уволили» Люди по всему миру лишаются работы за посты в соцсетях. Как не попасть в их число?
«Я была в шоке, когда меня уволили»Люди по всему миру лишаются работы за посты в соцсетях. Как не попасть в их число?
26 декабря 2022

Ранее подруга Сент-Клер Эмма-Джо Моррис сообщила, что молодая мать пыталась обратиться к Маску, как только узнала об интересе таблоидов к их ребенку. Миллиардер дал ей понять, что не станет ее защищать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      Российского актера назвали восходящей звездой Голливуда

      Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России

      В Польше призвали покончить с культом Бандеры

      В США рассказали о единственном шансе Зеленского выжить

      Напавших на консульство России в Марселе французов арестовали

      В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

      Двойник Ди Каприо попал в базу «Миротворец»

      Звезду «Слова пацана» заподозрили в романе с Ваней Дмитриенко

      На Украине заявили о планах Трампа избавиться от Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше