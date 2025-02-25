Андреевой предрекли забвение в случае развода с Бондарчуком

Продюсер Дворцов: Паулину Андрееву ждет забвение в случае развода с Бондарчуком

Российская актриса театра и кино Паулина Андреева стала известной благодаря своему супругу, режиссеру Федору Бондарчуку. Такое мнение в беседе с сайтом «Страсти» выразил продюсер Сергей Дворцов.

Продюсер отметил, что артистку «никогда никто не видел в звездных кругах». «Девочка была фанаткой Федора Бондарчука, и ей просто подфартило. Сейчас ее съемочный день стоит, наверное, 500 тысяч рублей, может, миллион рублей», — добавил он.

Дворцов выразил уверенность в том, что если слухи о разводе пары окажутся правдивыми, то Андрееву «100 процентов забудут». «Потому что, если бы не Федор, ее бы никто и не знал. Честно вам скажу, она за счет Федора вылезла, стала известна, начала зарабатывать, ее стали приглашать», — сказал продюсер, подчеркнув, что у кинематографиста «огромные связи в кино».

Ранее Паулина Андреева высказалась о браке на фоне сообщений о расставании с Федором Бондарчуком.

57-летний режиссер и 36-летняя актриса поженились в сентябре 2019 года. Пара воспитывает общего сына Ивана.