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15:30, 25 февраля 2025Культура

Андреевой предрекли забвение в случае развода с Бондарчуком

Продюсер Дворцов: Паулину Андрееву ждет забвение в случае развода с Бондарчуком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Паулина Андреева стала известной благодаря своему супругу, режиссеру Федору Бондарчуку. Такое мнение в беседе с сайтом «Страсти» выразил продюсер Сергей Дворцов.

Продюсер отметил, что артистку «никогда никто не видел в звездных кругах». «Девочка была фанаткой Федора Бондарчука, и ей просто подфартило. Сейчас ее съемочный день стоит, наверное, 500 тысяч рублей, может, миллион рублей», — добавил он.

Дворцов выразил уверенность в том, что если слухи о разводе пары окажутся правдивыми, то Андрееву «100 процентов забудут». «Потому что, если бы не Федор, ее бы никто и не знал. Честно вам скажу, она за счет Федора вылезла, стала известна, начала зарабатывать, ее стали приглашать», — сказал продюсер, подчеркнув, что у кинематографиста «огромные связи в кино».

Ранее Паулина Андреева высказалась о браке на фоне сообщений о расставании с Федором Бондарчуком.

57-летний режиссер и 36-летняя актриса поженились в сентябре 2019 года. Пара воспитывает общего сына Ивана.

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