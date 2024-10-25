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12:28, 25 октября 2024Культура

Андреева высказалась о браке на фоне слухов о разводе с Бондарчуком

Андреева рассказала о выживании в браке на фоне слухов о разводе с Бондарчуком

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Паулина Андреева высказалась о браке на фоне сообщений о расставании с режиссером Федором Бондарчуком. Ее слова приводит журнал Marie Claire.

Артистка отметила, что на сегодняшний день многие считают, что институт брака становится менее актуальным, так как «нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены». «А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек», — добавила Андреева.

Ранее появилась информация, что Андреева и Бондарчук расстались. Отмечалось, что причиной этого стал образ жизни кинематографиста.

57-летний режиссер и 36-летняя актриса поженились в сентябре 2019 года. Пара воспитывает общего сына Ивана, которому сейчас три года.

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      Варвара Кошечкина
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