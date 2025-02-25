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12:24, 25 февраля 2025Россия

Армия России поразила места производства украинских беспилотников

Минобороны: Армия России ударила по местам производства беспилотников ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Армия России ударила по местам производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, за сутки российским дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования было поражено 144 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Также российским высокоточным оружием был нанесен удар по военным аэродромам Украины, добавили в военном ведомстве.

24 февраля Минобороны отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Тополи Харьковской области. Суточные потери ВСУ в ходе боев на указанном направлении составили до 200 человек личного состава, 4 единицы бронетехники и 6 единиц полевой артиллерии.

ЖЗЛ
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