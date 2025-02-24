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12:11, 24 февраля 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Тополи Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт Тополи Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад».

В ходе боевых действий на указанном направлении противник за минувшие сутки потерял до 200 человек личного состава, четыре бронеавтомобиля и шесть единиц полевой артиллерии.

В День защитника Отечества Минобороны сообщило о переходе под российский контроль сразу двух населенных пунктов Донецкой народной республики. Речь идет об Улаклах и Новоандреевке. Из заняли подразделения Южной группировки российских войск.

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