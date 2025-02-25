Будущий канцлер ФРГ описал ситуацию в Европе фразой «без пяти минут полночь»

Мерц: В Европе сейчас действительно без пяти минут полночь

Ситуация в Европе сейчас такова, что на часах Судного дня действительно «без пяти минут полночь». Об этом заявил будущий канцлер от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, его слова передает The Guardian.

«Европа должна действовать быстро, чтобы повысить свою обороноспособность перед лицом администрации США, девиз которой — "Америка одна". Для Европы на самом деле осталось без пяти минут полночь», — отметил политик.

По словам Мерца, он сосредоточен сосредоточен на «нестабильной геополитической обстановке». Он также добавил, что он намерен стремиться к хорошим отношениям с Вашингтоном, все равно готовясь к «худшему сценарию».

Часы Судного дня — это символический циферблат с часовой и минутной стрелкой, которые показывают время, оставшееся до так называемой ядерной полуночи. Каждый год стрелки Часов переводят вперед или назад — в зависимости от того, улучшилась или ухудшилась ситуация в сфере международной безопасности и угроз, способных уничтожить человечество.

28 января председатель совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниел Холц сообщил, что ученые перевели стрелки часов Судного дня — теперь они показывают 89 секунд до начала «ядерной полуночи».