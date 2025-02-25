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21:00, 25 февраля 2025Мир

Госдеп США раскрыл цели в переговорах с Россией

Госдеп: США хотят окончить конфликт на Украине и выстроить отношения с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией, потому что хотят как можно скорее закончить конфликт на Украине и выстроить новые отношения с Москвой в XXI веке. С таким заявлением в интервью порталу Breitbart News выступил госсекретарь США Марко Рубио.

«Если мы сможем положить конец конфликту, как будут выглядеть отношения США и России в XXI веке? Есть ли вещи, над которыми мы можем работать вместе в геополитическом или, может быть, даже экономическом плане?» — сказал глава Госдепа.

По словам Рубио, на повестке переговоров также стоит вопрос нормализации работы дипмиссий обеих стран, разморозка российских активов и возвращение американского бизнеса в Россию.

Ранее член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что предложение президента России Владимира Путина сотрудничать с США в вопросе разработки редкоземельных металлов и производства алюминия — мудрый шаг.

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