Информация о запуске в России программы «Бремя героев» оказалась фейком

Данные о запуске программы «Бремя героев» и снимки баннеров оказались фейком

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что в России в рамках всероссийской программы «Время героев» якобы появился новый социальный проект «Бремя героев», направленный на развенчивание мифов об участниках спецоперации на Украине и созданный по инициативе российского президента Владимира Путина.

Сообщения об этом начали появляться в комментариях к некоторым публикациям — пользователи, страницы которых помечены как подозрительные и имеют признаки ботов, выкладывают якобы фото баннера с рекламой проекта, на котором фигурирует цитата президента РФ: «Настоящая элита — это все, кто служит в России, труженики и воины». При этом данная цитата также присутствует на главной странице официального сайта программы «Время героев».

В действительности программа «Время героев» не запускала такой проект — подтверждающей это информации нет на официальных страницах программы. Кроме того, о проекте не высказывался и Путин, якобы по инициативе которого он был запущен.

Снимки баннеров, которые рассылают в комментариях в соцсетях, имеют признаки фейка — они были взяты из интернета и отредактированы. В первоначальном виде на баннерах была указана иная информация, не относящаяся к спецоперации.

Информация о запуске программы «Бремя героев» не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».