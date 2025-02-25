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13:04, 25 февраля 2025Мир

Иран усилил оборону рядом с ядерными объектами

Telegraph: Иран усилил оборону рядом с ядерными объектами из-за Израиля и США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Iranian Army / Reuters

Иран усилил оборону рядом с ключевыми ядерными объектами, опасаясь действий со стороны Израиля и США. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве страны.

По словам собеседников издания, иранские власти «ждут атаку каждую ночь» и привели все в состояние повышенной боевой готовности «даже на тех объектах, о которых никто не знает». Отмечается, что Тегеран опасается массированного удара по Ирану, способного «поставить под угрозу существование Исламской Республики».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не будет ядерного оружия.

Несколькими днями до этого Рубио на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме назвал Иран единственным источником нестабильности на Ближнем Востоке. По словам американского представителя, «никогда не может быть ядерного Ирана, ядерного Ирана, который мог бы затем уберечься от давления и воздействия».

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