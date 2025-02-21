В США сделали заявление по поводу ядерного оружия в Иране

Рубио: При президентстве Трампа Иран не будет владеть ядерным оружием

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не будет ядерного оружия. Об этом политик рассказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж, пишет РИА Новости.

«Я думаю, здесь ни у кого не должно быть сомнений. При Трампе у Ирана не будет ядерного оружия», — заверил он.

Несколькими днями ранее Марко Рубио на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме назвал Иран единственным источником нестабильности на Ближнем Востоке. По словам американского представителя, «никогда не может быть ядерного Ирана, ядерного Ирана, который мог бы затем уберечься от давления и воздействия».

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в начале февраля заявил, что Тегеран зеркально ответит на любые враждебные действия Вашингтона. Хаменеи также отметил, что Иран не должен вести с США никаких переговоров.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран великой и благополучной страной, но без ядерного оружия.