На Украине мобилизованный послушник монастыря умер в учебном центре

Мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) послушник монастыря Роман Гаврилов умер в учебном центре от болезни сердца. Об этом сообщает Стрыйский горсовет Львовской области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что покойный был курсантом 2 учебной механизированной роты механизированного батальона воинской части. Последние семь лет он жил при монастыре, готовясь к монашеству. Представители военного ведомства не прокомментировали случившееся.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) схватили наместника монастыря Украинской православной церкви и попытались отправить его на фронт. По информации издания, несколько командиров поочередно отказались принять священника и его вернули в ТЦК.