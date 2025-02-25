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15:10, 25 февраля 2025Бывший СССР

На Украине мобилизованный послушник монастыря умер от болезни сердца

На Украине мобилизованный послушник монастыря умер в учебном центре
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) послушник монастыря Роман Гаврилов умер в учебном центре от болезни сердца. Об этом сообщает  Стрыйский горсовет Львовской области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что покойный был курсантом 2 учебной механизированной роты механизированного батальона воинской части. Последние семь лет он жил при монастыре, готовясь к монашеству. Представители военного ведомства не прокомментировали случившееся.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) схватили наместника монастыря Украинской православной церкви и попытались отправить его на фронт. По информации издания, несколько командиров поочередно отказались принять священника и его вернули в ТЦК.

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