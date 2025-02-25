Охранник супермаркета обматерил бойца СВО из-за укравшего конфеты ребенка и попал на видео

В Подмосковье боец СВО вступился за укравшего конфеты в супермаркете мальчика

В подмосковных Химках участник специальной военной операции (СВО) вступился за мальчика, укравшего конфеты в местном супермаркете, что привело к перепалке с охранником. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Как стало известно, мальчик был пойман при попытке вынести из магазина мармелад и шоколад. При этом, как утверждает боец, ставший свидетелем этого, сотрудник ЧОП пытался надеть на ребенка наручники и увести в помещение охраны. Тогда боец остановил мужчину, потребовав дождаться родителей школьника в торговом зале, что взывало недовольство охранника «Что, ***** [блин], блогер что ли? Да? Иди ****** [к черту]. (...) Сейчас получишь!» — обматерил он вагнеровца, снимавшего все происходящее на телефон.

Далее на кадрах видно, как военнослужащий пытается объяснить охраннику, что тот не имеет права уводить ребенка без его законных представителей и заявляет, что является бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Я тоже тогда военный», — отвечает ему сотрудник ЧОП, утверждая что ничего плохого делать ребенку не собирается. Сам мальчик все это время стоит рядом, обещая, что больше не будет воровать.

В результате военнослужащий и еще одна покупательница вызвались оплатить школьнику конфеты. Как пишут авторы поста, ребенку вернули сладости и отпустили домой.

Ранее, июне 2024 года, участник специальной военной операции из Ростова-на-Дону обвинил охранников главного городского автовокзала в избиении. Как утверждает боец, причиной этого стала надпись «Вагнер 92» на автомобильных номерах. По словам вагнеровца, сотрудники охраны начали оскорблять его и якобы помочились на военный билет.