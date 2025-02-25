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12:57, 25 февраля 2025Экономика

Песков назвал условие связей с США по редкоземельным металлам

Песков рассказал о готовности развивать залежи РЗМ с США после мира на Украине
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия будет открыта для торгового и инвестиционного сотрудничества с США, в том числе по редкоземельным металлам (РЗМ), когда стороны восстановят отношения, а украинский конфликт будет урегулирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, главы государств проявили политическую волю к взаимодействию и диалогу, а после обсуждения этих тем на повестку встанет украинский вопрос. Только затем стороны смогут рассмотреть другие вопросы.

«Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много. Здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества», — объяснил представитель Кремля, добавив, что Россия имеет и собственные планы по разработке стратегических ресурсов.

Песков напомнил, что накануне о возможности партнерства с США в области добычи редкоземельных металлов в России говорил и президент страны Владимир Путин. На совещании, посвященном РЗМ, он подчеркнул, что Москва с удовольствием работала бы с любыми партнерами, в том числе американскими, потому что процесс разработки месторождений требует серьезных вложений.

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Редкоземельные металлы, которые стали одним их ключевых элементов в современной микроэлектронике и высоких технологиях, стали одной из главных тем в мировой повестке после возвращения к власти в США Дональда Трампа. Вначале глава Белого дома говорил о покупке Гренландии, где сосредоточены крупные запасы РЗМ, а затем его внимание привлекло предложение Украины, в котором говорилось о совместной разработке таких металлов. Позднее сделка приобрела более общий характер, и текущий вариант, по данным СМИ, охватывает все полезные ископаемые. Кроме того, эксперты говорят о не слишком больших запасах на Украине.

На этом фоне в Москве также озаботились добычей РЗМ, поскольку сейчас она почти не ведется. Путин призвал наладить полный цикл их переработки за пять лет, к 2030 году.

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