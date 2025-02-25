Попытавшегося захватить российский агрохолдинг рейдера осудили

В Москве мужчина получил 14 лет за попытку захвата агрохолдинга «Кущевский»

В Москве Преображенский районный суд приговорил участника организованного преступного сообщества (ОПС) к 14 годам лишения свободы и штрафу за попытку рейдерского захвата агрохолдинга «Кущевский». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Фигурант — Олег Чебанов. Он признан виновным по части 1 статьи 210 УК РФ («Руководство структурным подразделением преступного сообщества»), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 155 миллионов 710 тысяч рублей и с ограничением свободы на один год.

Как установил суд, ОПС, участником которого был Чебанов, создали бенефициары ГК «Концерн Покровский». Оно пыталось завладеть активами сельскохозяйственного предприятия «Агрокомплекс Кущевский», чьи активы превышали один миллиард рублей. Для этого они хотели установить фактический контроль над процедурой банкротства агрокомплекса и над правами аренды на земельные участки и их распоряжением. Так, не позднее мая 2019 года фигурант возглавил его финансовую ячейку. Именно Чебанов распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор трем участникам организованного преступного сообщества по делу о хищении более 10 миллиардов рублей из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.

