Похитителям миллиардов рублей у двух разорившихся российских банков вынесли приговор

В Москве суд вынес приговор похитителям 10 миллиардов у двух разорившихся банков

В Москве суд вынес приговор трем участникам организованного преступного сообщества (ОПС) по делу о хищении более 10 миллиардов рублей из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Бывший вице-президентбанка «Агросоюз» Станислава Шеловских получила 17 лет колонии, бывший бухгалтер Наталья Петренко — 15 лет, а экс-сотрудник столичной полиции Денис Макарцев — 14 лет. Они признаны виновным по статье 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, возглавляли преступное сообщество банкир Илья Клигман и его компаньон Евгений Урин. В ОПС входило несколько десятков человек. В основном преступления они совершали перед отзывом лицензии у банков.

Хищения из «Агросоюза» и «Инкаробанка» осуществлялись за счет выдачи необеспеченных кредитов и других махинаций. Незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на семь миллиардов рублей кредитам подставным фирмам. Отмечается, что Макарцев занимался безопасностью и инкассацией.

Разработчиками криминальных схем по выводу денег из банков были Петренко и Урин, исполнителями — Шеловских и зампред правления Андрей Сомов. В августе 2023 года Басманный суд приговорил Сомова к трем годам заключения. Урин и Клигман находятся в международном розыске.