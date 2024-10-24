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08:39, 24 октября 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный срок для похитителей миллиардов рублей у двух разорившихся банков

В Москве гособвинитель запросил срок для похитителей 10 млрд руб. у банков
Матвей Урин

Матвей Урин. Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Гособвинитель во время рассмотрения уголовного дела о хищении более 10 миллиардов рублей из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк запросил от 15 до 18 лет лишения свободы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС). Об это сообщает «Коммерсант».

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по двум статьям 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Слушания по делу идут в Басманном суде Москвы. Обвиняемыми проходят бывший вице-президентбанка «Агросоюз» Станислава Шеловских, бывший бухгалтер Наталья Петренко, ранее судимая за финансовые махинации, и экс-сотрудник столичной полиции Денис Макарцев. Гособвинитель запросил для Шеловских — 18 лет, Петренко — 16 лет, а Макарцева — 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, возглавляли преступное сообщество банкир Илья Клигман и его компаньон Евгений Урин. В него входило несколько десятков человек. В основном такие преступления они совершали перед отзывом лицензии у банков.

Хищения из «Агросоюза» и «Инкаробанка» осуществлялись за счет выдачи не обеспеченных кредитов и других махинаций. Незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 миллиардов рублей кредитам подставным фирмам.

Разработчиками криминальных схем по выводу денег из банков были Наталья Петренко и Евгений Урин, исполнителями — бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления Андрей Сомов. В августе 2023 года Басманный суд, приговорил Сомова к трем годам заключения. Урин и Клигман находятся в международном розыске.

Еще один обвиняемый — бывший сотрудник полиции Денис Макарцев занимался безопасностью и инкассацией.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд начался процесс над двумя отставными майорами ФСБ Сергеем Беспаловым и Евгением Свиридовым. По версии следствия, в 2019 году чекисты потребовали один миллион долларов от Клигмана. За этом они пообещали урегулировать его проблемы с правоохранительными органами. Банкир перевел половину суммы, но потом адвокат обратился с заявлением в правоохранительные органы.

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      Артем Соколов
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