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09:42, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Познер отреагировал на введенные против него Канадой санкции

Познер выразил недоумение из-за введенных против него Канадой санкций
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Павел Кашаев / Globaballookpress.com

Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил недоумение из-за введения против него Канадой санкций. На попадание в санкционный список этой страны он отреагировал в беседе с NEWS.ru.

«Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу, кроме недоумения, ничего не могу сказать», — заявил журналист и добавил, что ему неизвестна причина, по которой Канада ввела против него ограничения.

О том, что Познера включили в санкционный список Канады, стало известно 24 февраля. Помимо телеведущего, в перечень попали президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и другие лица.

Перед этим сообщалось, что Европейский союз (ЕС) ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской. В ЕС заявили, что они «поддерживают действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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