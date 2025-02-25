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00:28, 25 февраля 2025Культура

Правительство исправило ошибку в имени убийцы Пушкина

Правительство изменило инициалы Дантеса в документе о месте его дуэли с Пушкиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Правительство России внесло коррективы в документацию, касающуюся названия объекта культурного наследия на месте смертельной дуэли русского поэта Александра Пушкина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Слова "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э." заменить словами "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Ж.Ш.», — отмечается в документе.

Ранее депутат Олег Смолин рассказал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться с ошибкой в имени убийцы Пушкина. По его словам, в постановлении, где место дуэли Пушкина с Дантесом было отнесено к объектам культурного и исторического наследия России, Дантес был указан как «Э. Дантес».

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