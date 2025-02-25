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14:51, 25 февраля 2025Из жизни

Преступник провел в тюрьме 30 лет и не дожил несколько недель до казни

В США преступник не дожил до казни меньше месяца после 30 лет в тюрьме
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США осужденный на казнь преступник провел в тюрьме больше 30 лет и не дожил до исполнения приговора меньше месяца. Об этом сообщает The Daily Mirror.

81-летний Кристофер Сепульвадо попал на скамью подсудимых в 1992 году. Это случилось после того, как он расправился с шестилетним пасынком. Мальчик не успел дойти до туалета и пришел домой в испачканном нижнем белье. Сепульвадо так разозлился на ребенка, что ударил его отверткой по голове, а затем попытался искупать в обжигающей воде. В 1993 году ему вынесли смертный приговор.

Сепульвадо провел в тюрьме 32 года из-за юридических трудностей, касающихся способов казни. В этом году власти штата Луизиана решили вернуться к исполнению таких приговоров. Сепульвадо должны были казнить 17 марта с использованием газообразного азота. Однако в субботу, 22 февраля, всего за несколько недель до роковой даты, его не стало — это произошло вследствие неизлечимой болезни, которую ему недавно диагностировали тюремные медики.

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Ранее сообщалось, что приговоренный к казни заключенный в американском штате Техас попросил отсрочить исполнение приговора, так как решил стать донором почки.

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