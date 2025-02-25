Раскрыты лучшие в мире салоны самолетов

AirlineRatings: Лучший в мире первый класс у самолетов Singapore Airlines

Эксперты признали салоны самолетов Singapore Airlines первого класса лучшими в мире. Соответствующие данные раскрывает сервис AirlineRatings в исследовании World's Best Airline Cabin Class Awards 2025.

Второе место в номинации досталось авиакомпании Etihad Airways из ОАЭ. Лучшие бизнес-классы у Qatar Airways и Cathay Pacific. А в борьбе за звание победителя среди премиум-эконома первое место разделили Emirates и Qantas.

Также специалисты выбрали лидера среди экономклассов, им оказался перевозчик Korean Air. Второе место заняла Air New Zealand.

Ранее были названы самые безопасные авиакомпании мира в 2025 году. Лидером топа стал перевозчик Air New Zealand, на втором месте оказался Qantas, а третью строчку заняли сразу три авиакомпании — Cathay Pacific, Qatar Airways, Emirates.