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08:26, 25 февраля 2025Россия

Российский депутат-командир выжил после попадания «Града» в зоне СВО

Депутат курганской гордумы Пономарев выжил после попадания снаряда на СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский депутат курганской городской думы Илья Пономарев выжил после попадания снаряда РСЗО «Град» в блиндаж в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал Ura.ru.

Политик участвовал в боях под Соледаром и Бахмутом, командовал разведывательной группой, затем возглавил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Во время трехдневного штурма одной из позиций он получил ранения в оба плеча, у него была разбита кисть. Сослуживцы отправили его восстановить силы в блиндаж. Спустя 20 минут по укрытию был нанесен удар.

«Я как раз зевнул, потянулся — и в этот момент прилетело. По нашему блиндажу точно лег снаряд. Плиту из бетона, которая была потолком, переломило пополам. Она упала, засыпав меня землей. Оттуда торчала только моя раздробленная кисть», — поделился Пономарев.

Сослуживцы думали, что он не выжил, и отошли. Боец очнулся от того, что его засыпало землей, он задыхался. После этого в блиндаже начался пожар. Военнослужащему с трудом удалось вырваться из-под завала, он пополз в сторону российских позиций.

По словам военного, товарищи подумали, что к ним подбирается враг, и собирались открыть огонь, однако они узнали своего человека по арафатке. После возвращения группа Пономарева еще 12 часов удерживала позиции, несмотря на потери.

Ранее парламент Татарстана захотел разрешить бойцам специальной военной операции выдвигаться в депутаты прямо с передовой. Парламентарии республики предложили внести в закон соответствующие изменения.

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