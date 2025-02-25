Силовики установили личность расправившегося с женщиной-инвалидом в Петербурге мужчины

В Петербурге разыскивают мужчину, изнасиловавшего и задушившего матрасом соседку

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину 1998 года рождения, изнасиловавшего и задушившего женщину-инвалида. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, решается вопрос о возбуждении дела. С места трагедии изъяли отпечатки пальцев мужчины.

Ранее стало известно, что у обнаруженной без признаков жизни женщины-инвалида был синдром Дауна. С ней расправился сосед, который жил этажом выше. По предварительным данным, он также изнасиловал ее: во время этого он прижал ее лицом к матрасу, из-за чего она задохнулась.