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15:19, 25 февраля 2025Силовые структуры

Силовики установили личность расправившегося с женщиной-инвалидом в Петербурге мужчины

В Петербурге разыскивают мужчину, изнасиловавшего и задушившего матрасом соседку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину 1998 года рождения, изнасиловавшего и задушившего женщину-инвалида. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, решается вопрос о возбуждении дела. С места трагедии изъяли отпечатки пальцев мужчины.

Ранее стало известно, что у обнаруженной без признаков жизни женщины-инвалида был синдром Дауна. С ней расправился сосед, который жил этажом выше. По предварительным данным, он также изнасиловал ее: во время этого он прижал ее лицом к матрасу, из-за чего она задохнулась.

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