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06:48, 25 февраля 2025Экономика

В Минфине назвали условие возвращения иностранных компаний

«Ведомости»: Условия возвращения иностранных компаний прорабатываются
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Vlad Karkov / Globallookpress.com

Иностранные компании могут вернуться в Россию, если они получат разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина.

Сейчас условия потенциального возвращения прорабатываются. При этом в основе любого решения по этому вопросу будет лежать позиция профильного ведомства, отмечает издание.

Ранее The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа послала корпоративной Америке шокирующий сигнал: спустя три года Россия может вновь открыться для бизнеса. Однако, как полагает автор этой статьи, едва ли за этими сигналами последуют серьезные перемены. По мнению аналитиков и инвесторов, маловероятно, что американский бизнес устремится в Россию.

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