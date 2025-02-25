В Минздраве раскрыли среднюю зарплату врачей

Глава Минздрава Мурашко: Средняя зарплата врачей превысила 123 тысячи рублей

По итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя зарплата врачей в России превысила отметку в 123 тысячи рублей. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства добавил, что к настоящему времени официальной статистики по всему прошлому году пока нет. Если же говорить про первые девять месяцев 2024-го, то средняя зарплата российских врачей за этот период составила 123 259 рублей. За последние пять лет размер окладов в отрасли увеличился примерно на 42,5 тысячи. Для сравнения, в 2019 году показатель находился на отметке в 80 756 рублей, напомнил Мурашко.

Что касается средней зарплаты среднего медицинского персонала, добавил министр, то она в январе-сентябре 2024 года выросла до 61 тысячи рублей, хотя в 2019-м составляла 39,5 тысячи. Таким образом, прирост за пять лет в этом сегменте составил 21,5 тысячи. На этом фоне Мурашко пообещал сохранить положительную динамику средних зарплат в отрасли в среднесрочной перспективе. «Эта динамика <...> однозначно будет сохранена», — резюмировал Мурашко.

Несмотря на рост зарплат, в России пока не удается решить проблему острого кадрового голода в медицинской сфере. В конце 2022 года нехватка докторов и специалистов среднего медицинского персонала, по данным Минздрава, составляла 76,5 тысячи. В 2023-м ситуация с кадрами усугубилась. На тот момент, утверждала замглавы министерства Татьяна Семенова, в стране не хватало 29 тысяч врачей и 63 тысячи специалистов среднего медперсонала.

В конце января 2025 года заместитель главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Дмитрий Платыгин оценивал суммарный дефицит врачей в стране примерно в 68 тысяч человек. По словам Мурашко, к настоящему времени дефицит кадров в системе здравоохранения оценивается примерно в 23,3 тысячи сотрудников.