Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 25 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Франции разместить ядерные силы в Германии

Депутат Швыткин: Макрон не станет размещать ядерные силы в Германии из-за Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Размещение ядерных сил Франции в Германии может нести риски европейской и мировой безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что глава Франции Эммануэль Макрон не пойдет на этот шаг после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Размещение ядерных сил где угодно несет опасность для структуры европейской и мировой безопасности, это серьезные риски, — сказал политик. — А учитывая сегодняшнюю обстановку, российско-украинский конфликт, который в любой момент может перерасти в третью мировую, угроза видится еще большей».

Россия, по словам Швыткина, готова к развитию любого сценария и делает все возможное для недопущения развития более масштабного конфликта. Риски разрастания противостояния, по его мнению, уменьшает и политика новой администрации США.

«Не думаю, что Макрон предпримет какие-то действия в направлении ядерных сил теперь, после встречи с Трампом. Трамп, на мой взгляд, проводит достаточно конструктивную политику в вопросе обеспечения безопасности и прекращения российско-украинского конфликта», — считает депутат.

Ранее сообщалось, что Франция может разместить в Германии истребители, оснащенные ядерным оружием. Предполагается, что страна пойдет на этот шаг, если США сократят свой военный контингент в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Эти события войдут в учебники по истории». Российские военные показали «дорогу смерти» под Суджей

      Дочь Шукшиной рассказала о решении матери «вычеркнуть ее из жизни»

      В России возбудили дело из-за пропавших на Украине грузовых вагонах

      Глава «АвтоВАЗа» заявил о пересмотре контракта по возвращению Renault

      Стало известно о попытках заманить родственников бойцов СВО на Украину

      В МЧС объяснили правила установки дверей в квартирах

      В Раде предрекли посадки из-за голосования за продление полномочий Зеленского

      Прибалтика столкнулась с резким скачком цен на электроэнергию

      Российские войска посадили ВСУ на шпагат у Купянска

      В России испытали «Метафору» для радиостанций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше