Франция захотела разместить ядерные силы в Германии

Telegraph: Франция разместит ядерные силы в Германии, если США покинут Европу

Франция может разместить в Германии истребители, оснащенные ядерным оружием, если США сократят свой военный контингент в Европе. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Размещение нескольких ядерных истребителей Франции в Германии не должно вызвать затруднений и может стать серьезным сигналом для России», — рассказал изданию французский чиновник на правах анонимности.

Также, по мнению немецких дипломатов, подобный шаг Парижа окажет давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, «побудив его сделать то же самое».

19 февраля газета Financial Times (FT) раскрыла опасения стран Европейского союза, что Россия во время переговорного процесса с США может добиться вывода американских войск из Европы. Как отмечает издание, европейские чиновники начинают осознавать, что Вашингтон больше не хочет быть главным гарантом безопасности Евросоюза и Украины.