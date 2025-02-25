В России заявили о готовности работать с бывшим главкомом ВСУ

Депутат ГД Картаполов о возможном сотрудничестве с Залужным: Жизнь покажет

Москва готова сотрудничать со всеми, кто уважает Россию, ее народ, а также представляет украинский народ. Так на вопрос о готовности работать с бывшим главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным в случае его победы на президентских выборах ответил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводит журналист Александр Юнашев в Telegram.

Картаполов напомнил, что украинский народ всегда останется братским для русского народа и Россия будет работать с его представителями. На уточняющий вопрос Юнашева о возможности сотрудничества с Залужным на фоне его участии в боевых действиях против России депутат ответил уклончиво.

«Но он ведь стрелял в наших солдат. Или он раскается?» — спросил Юнашев. «Жизнь покажет», — заявил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и отметил, что военный обходит Зеленского.