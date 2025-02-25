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16:08, 25 февраля 2025Мир

Во Франции выступили против размещения истребителей с ЯО в Германии

Филиппо выступил против размещения французских истребителей с ЯО в Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Размещение французских истребителей с ядерным оружием (ЯО) в Германии недопустимо. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Это очень серьезно! Силы ядерного сдерживания принадлежат французам и Франции!» — написал он.

По словам политика, необходимо также подписать петицию против передачи французского ядерного арсенала другим европейским странам.

Ранее стало известно, что Франция может разместить в Германии истребители, оснащенные ядерным оружием, если США сократят свой военный контингент в Европе. Отмечается, что данное действие не должно вызвать затруднений и может стать серьезным сигналом для России.

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