Во Франции выступили против размещения истребителей с ЯО в Германии

Филиппо выступил против размещения французских истребителей с ЯО в Германии

Размещение французских истребителей с ядерным оружием (ЯО) в Германии недопустимо. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Это очень серьезно! Силы ядерного сдерживания принадлежат французам и Франции!» — написал он.

По словам политика, необходимо также подписать петицию против передачи французского ядерного арсенала другим европейским странам.

Ранее стало известно, что Франция может разместить в Германии истребители, оснащенные ядерным оружием, если США сократят свой военный контингент в Европе. Отмечается, что данное действие не должно вызвать затруднений и может стать серьезным сигналом для России.

