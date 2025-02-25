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18:00, 25 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Военный высказался о признаках отступления ВСУ из Курской области

Военный эксперт Дандыкин предрек Украине более сложное отступление весной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Признаков отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области пока нет, утверждает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он также заметил, что отступать весной для ВСУ будет крайне непросто.

«Пока никаких признаков отступления нет: на местах идут бои, противник засел в населенных пунктах, — сказал Дандыкин. — Но, если отступление начнется, оно будет проходить под нашим огневым контролем».

По мнению военного эксперта, ВСУ следовало перейти к отступлению еще давно, до прихода весны, пока сохранялись стабильные поставки боеприпасов, топлива. С каждым днем, как считает Дандыкин, отступление будет становиться все более сложной задачей.

«Тяжело будет из-за распутицы, чернозема. Техника, особенно импортная, легко застревает в таких условиях. Конечно, нам тоже будет непросто воевать, но отступать всегда сложнее. Это будут удары с воздуха, беспилотниками, удары артиллерией. А мотивация в принципе не выпускать противника у российских военных есть», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ якобы готовятся к отступлению с захваченных территорий Курской области. Такое решение, как предполагается, могло быть принято из-за логистических проблем.

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