Военный высказался о признаках отступления ВСУ из Курской области

Военный эксперт Дандыкин предрек Украине более сложное отступление весной

Признаков отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области пока нет, утверждает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он также заметил, что отступать весной для ВСУ будет крайне непросто.

«Пока никаких признаков отступления нет: на местах идут бои, противник засел в населенных пунктах, — сказал Дандыкин. — Но, если отступление начнется, оно будет проходить под нашим огневым контролем».

По мнению военного эксперта, ВСУ следовало перейти к отступлению еще давно, до прихода весны, пока сохранялись стабильные поставки боеприпасов, топлива. С каждым днем, как считает Дандыкин, отступление будет становиться все более сложной задачей.

«Тяжело будет из-за распутицы, чернозема. Техника, особенно импортная, легко застревает в таких условиях. Конечно, нам тоже будет непросто воевать, но отступать всегда сложнее. Это будут удары с воздуха, беспилотниками, удары артиллерией. А мотивация в принципе не выпускать противника у российских военных есть», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ якобы готовятся к отступлению с захваченных территорий Курской области. Такое решение, как предполагается, могло быть принято из-за логистических проблем.