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14:22, 26 февраля 2025Экономика

Трампа раскритиковали за новый фронт торговой войны с Китаем

NYT: Пошлины Трампа на китайские корабли станут новым фронтом торговой войны
Кирилл Луцюк

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп открывает новый широкий фронт в глобальном торговом конфликте, когда предлагает ввести пошлины в размере до 1,5 миллиона долларов на суда китайского производства, прибывающие в американские порты. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Кроме того, такие сборы применят даже к судам, построенным в других государствах, если они эксплуатируются перевозчиками, в состав флота которых входят китайские корабли. Это, как пишет издание, чревато ростом расходов на многие импортируемые грузы — от сырья до фабричных товаров. Такая политика противоречит обещаниям самого Трампа бороться с инфляцией.

По данным Gavekal Research, почти 80 процентов американской внешней торговли обеспечивает флот, однако менее двух процентов грузов перевозят суда под американским флагом. Голландский банковский гигант ING выяснил, что почти пятая часть контейнеровозов, прибывающих в американские порты, произведена в Китае, а на торговых путях, проходящих через Тихий океан, эта доля гораздо выше.

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В течение семи лет после вступления в силу новых правил не менее 15 процентов американского экспорта должно будет перевозиться на судах под флагом США, а пять процентов флота должно быть построено в Соединенных Штатах. Однако, как полагает генеральный директор Vespucci Maritime и консалтинговой компании по контейнерным перевозкам из Копенгагена Ларс Йенсен, у американских верфей нет шансов выполнить эту задачу, а значит планы Белого дома — «просто глупость». Их реализация затруднит международные перевозки и создаст дополнительную неопределенность для предприятий, которые и так сталкиваются с последствиями тарифной политики президента США.

Импортеры же, скорее всего, станут реже пользоваться американскими портами и отправят грузы в Мексику и Канаду. Затем уже оттуда их доставят в США грузовиками и железнодорожным транспортом.

Ранее сообщалось, что многие экономисты находят экономическую стратегию Трампа обреченной на провал. В частности, звучат прогнозы о том, что Китай перестроится на торговлю с остальным миром, а конкурентоспособность американского экспорта на третьих рынках рухнет. Кроме того, курс доллара вырастет, а значит американским экспортерам будет сложно продавать товары на внешние рынки.

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