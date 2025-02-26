Министра труда российского региона уволили из-за задержек выплат пособий

Глава ДНР Пушилин уволил министра труда региона из-за задержек выплат пособий

Министра труда Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Стрельченко уволили из-за задержек выплат социальных пособий. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Сегодня мною принято решение об увольнении Дениса Игоревича Стрельченко, министра труда и социальной защиты Донецкой Народной Республики. У этого решения две основных причины», — написал чиновник.

Первой причиной глава ДНР назвал замечания контрольных органов. При этом он не уточнил, о чем конкретно идет речь. Второй причиной, по словам Пушилина, являются задержки выплат соцпособий жителям региона.

Ранее стало известно, что главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку. Причиной решения якобы стало нежелание Богачева идти на контакт с жителями.