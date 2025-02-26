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14:48, 26 февраля 2025Из жизни

Мужчина выбросил подаренный жене Porsche на помойку из-за ссоры с ней

Житель Мытищ выбросил Porsche на помойку из-за того, что жена не оценила подарок
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

В Мытищах мужчина выбросил автомобиль Porsche, подаренный жене, на помойку после того, как она не оценила его старания. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Пара из Подмосковья, по словам знакомых семьи, переживала непростой период. Муж, Сергей, решил спасти отношения щедрым подарком. Накануне Дня всех влюбленных он купил для жены Аллы Porsche Macan. Мужчина потратил на слегка побитый после аварии автомобиль три миллиона рублей. Изначально Сергей планировал отремонтировать машину и вручить его жене на 8-е марта. Однако не смог сдержаться и, обмотав Porsche праздничным красным бантом, подарил его Алле на 14 февраля с обещанием поправить все недостатки в ближайшее время.

Однако Алла, увидев битый Porsche, перевязанный бантом, восприняла жест мужа как издевку. Она отказалась принимать подарок. Расстроенный из-за ссоры Сергей от досады в буквальном смысле выбросил автомобиль в мусорный бак. В ответ Алла даже не стала поздравлять мужа с 23 февраля.

Porsche Macan с красным бантом на крыше лежит на мусорном контейнере уже почти две недели и стал достопримечательностью Мытищ — с ним приходят фотографироваться местные жители. По словам знакомых, что делать с подарком дальше, Сергей пока не решил.

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