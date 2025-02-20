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11:43, 20 февраля 2025Из жизни

Преступник объяснил ограбление ювелирного магазина подготовкой ко Дню святого Валентина

The Thaiger: В Таиланде мужчина ограбил магазин, чтобы отдать долг в 500 батов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде житель провинции Накхонситхаммарат ограбил ювелирный магазин и заявил, что сделал это ради подарка возлюбленной на День святого Валентина. Об этом сообщает The Thaiger.

26-летнего Чаянана Бутнга задержали 15 февраля в городе Самутпракан. У него изъяли сумку с 4,2 тысячи батов (113 тысяч рублей), а также золотые украшения и другие ценности стоимостью почти 100 тысяч батов (270 тысяч рублей). Все это преступник похитил из ювелирного магазина.

На первом допросе Бутнга объяснил свой поступок подготовкой ко Дню святого Валентина — он якобы хотел добыть подарок для возлюбленной. Однако позже мужчина признался, что полгода назад лишился работы и обокрал магазин, чтобы отдать долг по кредиту в 500 батов (1,3 тысячи рублей).

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В полиции отметили, что у Бутнга не было других судимостей. Несмотря на отсутствия криминального опыта, он тщательно продумал свое преступление и выбрал для ограбления магазин, которым владели женщины. Торговая точка открылась недавно, и там еще не установили все системы безопасности. Кроме того, в помещение не было мужчин.

Когда Бунтга привезли на место преступления для следственного эксперимента, он извинился перед владелицами магазина.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Нью-Джерси ограбила банк на 60 тысяч долларов. Она припугнула сотрудников банка водяным пистолетом.

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