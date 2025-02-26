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13:36, 26 февраля 2025Экономика

Назван мировой лидер по продажам автомобилей

«Автостат»: Китай остался мировым лидером по продажам автомобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В январе этого года в мире продали 6 782 098 легковых и легких коммерческих автомобилей, или почти на два процента больше, чем в первый месяц 2024 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Мировым лидером по продажам этих видов транспортных средств остался Китай, где реализовали 1 963 464 автомашины. В США продали 1 108 924 штуки, или на 4,5 процента больше, чем год назад. Что касается рынков Западной Европы, то они суммарно упали на 3,2 процента и оцениваются в 1 008 694 проданных автомашины. В Восточной Европе продали 288 624 штуки, или на 2,9 процента меньше, чем в январе прошлого года.

Ранее сообщалось, что в европейском рейтинге на первом месте удержался автомобильный рынок Германии, где в январе продали 207 640 автомобилей. На втором месте — Великобритания, на третьем — Италия, а на четвертом — Франция. В РФ реализовали 89 082 автомобиля, или на 11 процентов больше, чем год назад.

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