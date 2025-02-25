Автомобильный рынок России потерял четвертое место в европейском рейтинге

«Автостат»: Рынок российских автомобилей опустился на пятое место в еврорейтинге

Если в 2024 году российский автомобильный рынок занимал четвертое место в европейском рейтинге, то в конце января 2025-го переместился на пятое. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (АСЕА).

Первое место удержала Германия, где удалось продать 207 тысяч 640 автомобилей. Следом за ней идет Великобритания с показателем 139 тысяч 345 автомашин. Третья позиция осталась за Италией (133 тысячи 731 проданный автомобиль), а четвертая — за Францией (114 тысяч 673 машины).

В России же реализовали 89 тысяч 82 автомобиля. Утверждается, что это на 11 процентов больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что средний возраст легковых автомобилей в России достиг 15,5 года.

Также известно, что по итогам января в России продали больше 420 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 30 процентов больше, чем в январе прошлого года.