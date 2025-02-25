Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 25 февраля 2025Экономика

Автомобильный рынок России потерял четвертое место в европейском рейтинге

«Автостат»: Рынок российских автомобилей опустился на пятое место в еврорейтинге
Кирилл Луцюк

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Если в 2024 году российский автомобильный рынок занимал четвертое место в европейском рейтинге, то в конце января 2025-го переместился на пятое. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (АСЕА).

Первое место удержала Германия, где удалось продать 207 тысяч 640 автомобилей. Следом за ней идет Великобритания с показателем 139 тысяч 345 автомашин. Третья позиция осталась за Италией (133 тысячи 731 проданный автомобиль), а четвертая — за Францией (114 тысяч 673 машины).

В России же реализовали 89 тысяч 82 автомобиля. Утверждается, что это на 11 процентов больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что средний возраст легковых автомобилей в России достиг 15,5 года.

Также известно, что по итогам января в России продали больше 420 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 30 процентов больше, чем в январе прошлого года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это очень пахнет ЦК КПСС». Верховная Рада со второго раза все-таки проголосовала в поддержку легитимности Зеленского

      Вероятность столкновения астероида с Луной выросла многократно

      Силовики установили личность расправившегося с женщиной-инвалидом в Петербурге мужчины

      Суд изучит доказательства фашистского геноцида в отношении советского народа под Херсоном

      В России дом матери не вернувшегося с СВО бойца закидали химикатами

      Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме

      Потребление одного продукта питания в России достигло пика

      Житель российского города решил избавиться от соседки с помощью песен SHAMAN

      На Украине мобилизованный послушник монастыря умер от болезни сердца

      В российском селе в квартире многодетной семьи рухнул потолок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше