Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:17, 26 февраля 2025Культура

Назвавшая Киркорова предателем Лолита ответила на его признание в любви

Певица Лолита намекнула, что больше не злится на Филиппа Киркорова
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская намекнула, что больше не злится на Филиппа Киркорова. Об этом артистка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

За день до этого Киркоров ответил на вопрос об отношении к Милявской: «А я, кстати... А я люблю!». Лолита опубликовала заявление коллеги на своей странице, добавив эмодзи в виде сердечка и подпись: «Я не умею долго злиться».

В начале февраля сообщалось, что Лолита назвала Филиппа предателем за его высказывания о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам певицы, ее некогда близкий друг предал коллег, поскольку занят только сохранением «собственной короны».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие успеха сделки с США по металлам

      Актера сериала «Половое воспитание» приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования

      Встречу Каллас с Рубио отменили в последний момент по одной причине

      Названа доля не знающих о самозапрете на кредиты россиян

      Маск назвал полным бардаком задержания кандидата в президенты Румынии

      Лавров встретился с эмиром Катара

      На Западе назвали неожиданный итог противостояния НАТО России

      В российском городе разлилась фекальная река

      Зеленский рассказал о планах после визита в США

      Зеленский анонсировал визит в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше