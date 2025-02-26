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09:33, 26 февраля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ отверг идею обмена из-за боязни быть повторно мобилизованным

Пленный боец ВСУ Чумак боится обмена из-за повторной мобилизации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак боится обмена из-за возможной повторной мобилизации. Его слова передает РИА Новости.

«Потому что по мобилизации нас вылавливают, и может быть такое, что поймают и второй раз», — заявил военнослужащий. Чумак ответил, что на Украине вылавливают тех, кто даже был в плену.

Боец ВСУ отметил, что к нему в российском плену относятся хорошо. «Покурить тоже, кстати, дают», — сказал он.

Ранее другой пленный украинский военнослужащий заявил, что в военном конфликте на Украине идет отмывание денег, поступающих Киеву. По его словам мужчины, он не хотел воевать.

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