Пленный боец ВСУ отверг идею обмена из-за боязни быть повторно мобилизованным

Пленный боец ВСУ Чумак боится обмена из-за повторной мобилизации

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак боится обмена из-за возможной повторной мобилизации. Его слова передает РИА Новости.

«Потому что по мобилизации нас вылавливают, и может быть такое, что поймают и второй раз», — заявил военнослужащий. Чумак ответил, что на Украине вылавливают тех, кто даже был в плену.

Боец ВСУ отметил, что к нему в российском плену относятся хорошо. «Покурить тоже, кстати, дают», — сказал он.

Ранее другой пленный украинский военнослужащий заявил, что в военном конфликте на Украине идет отмывание денег, поступающих Киеву. По его словам мужчины, он не хотел воевать.