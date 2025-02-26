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20:05, 26 февраля 2025Экономика

Власти заявили о превосходстве российских поездов для ВСМ над импортными

Кабмин: Российский поезд для ВСМ Москва — Петербург превзойдет импортные аналоги
Виктория Клабукова

Фото: Правительство России

Отечественные поезда, разработанные для высокоскоростной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург, не уступят по технологичности зарубежным и даже оставят их позади. О достижениях российского машиностроения и ходе работ по запуску железной дороги рассказали в правительстве.

Власти уверены, что российские скоростные поезда смогут составить конкуренцию заграничным. «По техническим характеристикам он будет превосходить многие импортные аналоги», — говорится в заявлении. Значительное преимущество отечественным составам. как поясняется, дает аэродинамическая форма, которая минимизирует сопротивление, снизит шум и энергорасход. При изготовлении используется экструдированный алюминиевый профиль, благодаря которому можно снизить вес поездов.

Производство подвижных составов будет налажено на заводе в Верхней Пышме. Как передает пресс-служба кабмина, в создании поездов для ВСМ принимали участие больше сотни разработчиков компонентов и технологий. В разработках среди прочего задействованы российские поставщики для электропоездов «Ласточка» и «Финист». Разработка идет в соответствии с графиком. Тестирование новых составов проходит на участке между Москвой и Тверью.

Ранее сообщалось, что строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург даст российской промышленности заказ на 500 миллиардов рублей. В работах по возведению магистрали собираются задействовать 12 тысяч единиц техники и 40 тысяч человек.

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