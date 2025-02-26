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06:23, 26 февраля 2025Россия

Появились кадры с места удара ВСУ по Туапсе

Опубликованы кадры с места удара ВСУ по Туапсе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В сети появились фото с места удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На фото видно, что беспилотник атаковал жилой трехэтажный частный дом. В результате удара начался пожар, в результате которого сгорела половина строения. Также выгорел припаркованный во дворе дома автомобиль.

Атака на российский город продолжается уже более четырех часов. Власти пообещали жителям восстановить уничтоженное имущество.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в нескольких муниципалитетах повреждены три строения. Пострадавших нет.

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