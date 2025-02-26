Придуманный Маском департамент возглавила женщина

WP: Главой придуманного Маском DOGE стала чиновница Эми Глисон

Формальным главой придуманного американским миллиардером Илоном Маском департамента эффективности государственного управления США (DOGE) является чиновница Эми Глисон. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Раскрытие информации произошло всего через несколько дней после того, как директор Административного управления Белого дома вызвал путаницу, заявив в судебном иске, что Маск, специальный государственный служащий, (...) который не имеет "никаких фактических или формальных полномочий" в отношении правительственных решений», — отмечается в материале.

О самой Глисон сообщается, что в период первого президентства Дональда Трампа она возглавляла департамент US Digital Service, который по своему функционалу является предшественником DOGE. Кроме того, она работала в компании Russell Street Ventures предпринимателя Бреда Смита, который консультирует Маска по вопросам работы департамента.

Ранее Маск возглавил рейтинг ультрабогачей с состоянием более 50 миллиардов долларов. Согласно данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), в список таких супермиллиардеров входят 24 человека с совокупным состоянием 3,3 триллиона долларов. Маск лидирует в нем с 419,4 миллиарда долларов. При этом в материале указывается, что ,в отличие от прежних эпох капитализма, когда ключевые богачи были промышленниками, сейчас большинство из них заработали свой капитал в технологической сфере.