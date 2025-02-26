Раскрыта дата слушаний по делу о нападении на генконсульство России в Марселе

Слушания по делу о нападении на генконсульство РФ в Марселе пройдут 27 февраля

Слушания по делу о нападении двумя злоумышленниками на генеральное консульство России в Марселе пройдут 27 февраля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прокуратору города.

«Сегодня эти два человека предстанут перед судьей по вопросам освобождения и заключения, завтра они предстанут уже перед судом», — сообщили представители властей.

Отмечается, что оба преступника являются гражданами Франции, а также признают вину в содеянном. Им будут предъявлены обвинения в порче чужого имущества, а также незаконном изготовлении взрывчатых устройств.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что нападение на генеральное консульство России является результатом навязываемой элитами Европейского союза русофобии. Он также подчеркнул, что подобные происшествия являются также результатом дискредитации тех сил, которые призывают к мирному урегулированию на Украине.