Во Франции раскритиковали нападение на генконсульство России в Марселе

Филиппо: Нападение в Марселе является результатом навязываемой русофобии

Нападение на генеральное консульство России в Марселе является результатом навязываемой элитами Европейского союза (ЕС) русофобии. Об этом написал французский политик, лидер партии Патриоты Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Русофобия на уровне государства, которая годами наводняет средства массовой информации и политические комментарии, толкает сумасшедших на насильственные действия: полная безответственность», — отметил политик.

Филиппо также подчеркнул, что подобные происшествия являются также результатом дискредитации тех сил, которые призывают к мирному урегулированию на Украине. Он указал, что противники окончания конфликта готовы к насилию.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Как позже сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский, один из напавших на дипмиссию России в Марселе женат на украинке.