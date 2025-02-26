Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:27, 26 февраля 2025Мир

Во Франции раскритиковали нападение на генконсульство России в Марселе

Филиппо: Нападение в Марселе является результатом навязываемой русофобии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Нападение на генеральное консульство России в Марселе является результатом навязываемой элитами Европейского союза (ЕС) русофобии. Об этом написал французский политик, лидер партии Патриоты Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Русофобия на уровне государства, которая годами наводняет средства массовой информации и политические комментарии, толкает сумасшедших на насильственные действия: полная безответственность», — отметил политик.

Филиппо также подчеркнул, что подобные происшествия являются также результатом дискредитации тех сил, которые призывают к мирному урегулированию на Украине. Он указал, что противники окончания конфликта готовы к насилию.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Как позже сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский, один из напавших на дипмиссию России в Марселе женат на украинке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам

      Вступившего в ВСУ украинского режиссера устранили

      Части россиян пообещали аномальные морозы

      Семенович назвала себя невестой

      Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

      Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения

      Стало известно о требованиях Зурабишвили эскалации с Россией с самого начала СВО

      Рынок смартфонов вырастет

      Россиянина осудят за незаконную легализацию почти трех тысяч мигрантов

      Похищение и расправу над женщиной в Челябинской области могли спланировать заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше