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15:25, 26 февраля 2025Мир

Напавший на консульство России в Марселе оказался мужем украинки

Консул Оранский: Один из напавших на дипмиссию РФ в Марселе женат на украинке
Семен Александров (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Один из напавших на дипмиссию России в Марселе женат на украинке. Об этом рассказал консул России Станислав Оранский, сообщает РИА Новости.

«Один из них женат на украинке», — заявил дипломат со ссылкой на информацию, полученную от уголовной полиции, которая занимается делом нападения на российское консульство.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, в 10 утра по московскому времени произошел взрыв.

Двое ученых из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство России. Мужчины были задержаны через несколько часов после того, как бросили бутылки с взрывчатым веществом в сады консульства.

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