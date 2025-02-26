Напавший на консульство России в Марселе оказался мужем украинки

Консул Оранский: Один из напавших на дипмиссию РФ в Марселе женат на украинке

Один из напавших на дипмиссию России в Марселе женат на украинке. Об этом рассказал консул России Станислав Оранский, сообщает РИА Новости.

«Один из них женат на украинке», — заявил дипломат со ссылкой на информацию, полученную от уголовной полиции, которая занимается делом нападения на российское консульство.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, в 10 утра по московскому времени произошел взрыв.

Двое ученых из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство России. Мужчины были задержаны через несколько часов после того, как бросили бутылки с взрывчатым веществом в сады консульства.