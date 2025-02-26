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02:54, 26 февраля 2025Мир

Во Франции сообщили о признании вины напавшими на консульство России

Provence: Два французских ученых признали вину в нападении на консульство России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Двое ученых из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство России в Марселе. Об этом пишет французская газета Provence.

По данным газеты, мужчины были задержаны через несколько часов после того, как они бросили бутылки с взрывчатым веществом в сады консульства.

Ранее стало известно об аресте напавших на консульство России в Марселе французов. Мужчины обвиняются в нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом. В прокуратуре Марселя уточнили, что французы родились в 1965 и 1977 годах соответственно.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. В результате происшествия в скором времени территория представительства была заполнена дымом. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет.

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