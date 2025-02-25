Напавших на консульство России в Марселе французов арестовали

Напавших на генконсульство РФ в Марселе двух французов поместили под стражу

Двое напавших на консульство России в Марселе французов помещены под стражу. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Марселя.

Мужчины обвиняются в нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом. В французском ведомстве уточнили, что задержанные родились в 1965 и 1977 годах соответственно.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. В результате происшествия в скором времени территория представительства была заполнена дымом. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что случившееся на территории генконсульства имеет все признаки теракта, и потребовала от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов.