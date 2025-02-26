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09:30, 26 февраля 2025Россия

Российский десант ворвался в населенный пункт в нескольких километрах от Суджи под Курском

«РВ»: Российские войска ворвались в Лебедевку в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска прорвались к Лебедевке в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Восточная окраина Лебедевки расположена примерно в семи с половиной километрах от Суджи — удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) райцентра.

При этом говорить о полном освобождении населенного пункта пока преждевременно, отмечает «РВ». Сейчас в Лебедевке ведется зачистка.

Ранее блогер Юрий Подоляка, освещающий ход спецоперации, усомнился в намерении ВСУ отступить из Курской области. Он указал на полученное украинскими соединениями пополнение в размере почти полного батальона. «Зачем его туда заводить, а сегодня выводить?» — задался вопросом Подоляка.

ЖЗЛ
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