Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:38, 26 февраля 2025Культура

Солист группы «Три дня дождя» подделал водительские права и был судим

Солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова судили за поддельные права
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов имеет судимость за покупку и использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Отмечается, что артист приобрел поддельные права в июне 2022 года, а в августе предъявил их инспектору ГИБДД, после чего выяснилось, что документ был напечатан на принтере.

По данным источника, исполнитель приобрел их через Telegram. «На суде, завершившемся в октябре 2022 года, Викторов полностью признал вину. Ему назначили два месяца ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Канал уточняет, что до этого Викторов уже несколько раз нарушал закон: в августе 2020 года музыканта задержали за пьяное вождение, а в августе 2022-го Викторову снова выписали штраф за вождение без прав в Москве.

Ранее солист группы «Три дня дождя», находящийся в реабилитационном центре, в свой день рождения обратился к фанатам. Он рассказал о борьбе с зависимостью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам

      Вступившего в ВСУ украинского режиссера устранили

      Части россиян пообещали аномальные морозы

      Семенович назвала себя невестой

      Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

      Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения

      Стало известно о требованиях Зурабишвили эскалации с Россией с самого начала СВО

      Рынок смартфонов вырастет

      Россиянина осудят за незаконную легализацию почти трех тысяч мигрантов

      Похищение и расправу над женщиной в Челябинской области могли спланировать заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше